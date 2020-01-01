В Белом доме заявили о возможном появлении "американского" штамма COVID-19

Мутация коронавируса могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период, считают эксперты.

В США, возможно, появился свой более заразный вариант коронавируса. Его мутация могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает телеканал CNN.

"Осенне-зимний скачок эпидемии в США почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", - говорится в докладе.

Вирусологи предполагают, что новый штамм на 50% заразнее предыдущей версии вируса.

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Напомним, британский штамм COVID-19 обнаружили в более чем 40 стран.

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