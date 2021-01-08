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Байден рад, что не увидит Трампа на инаугурации

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Избранный президент США Джо Байден считает, что его инаугурация пройдет беспрепятственно и безопасно.
Избранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден
Susan Walsh / AP

Избранный президент США Джо Байден заявил, что для действующего президента США Дональда Трампа будет правильным не приходить на его инаугурацию. Об этом в пятницу, 8 января, он сообщил телеканалу CNN.

"Мне сказали, что Трамп дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Один из тех редких случаев, когда мы сошлись во мнении. Это хорошо для него - не появляться", - сказал он.

Также на инаугурации не будет присутствовать первая леди Мелания Трамп. 

Кроме того, Байден назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что последний не достоин занимать пост президента.

"Он превзошел даже мои самые худшие представления о нем", - добавил избранный президент.

Источники издания Axios ранее передавали, что в день церемонии Трамп планирует вылететь на вертолете из Белого дома, а затем отправиться во Флориду, чтобы выступить там на митинге против Байдена.

На инаугурации самого Трампа 20 января 2017 года присутствовали его предшественник Барак Обама, 43-й президент Джордж Буш-младший и его предшественник на этом посту Билл Клинтон.

Напомним, в США традиционное двухчасовое шествие избранного президента к Белому дому заменят на виртуальный парад в связи с коронавирусными ограничениями. 

Ранее сообщалось, что на мероприятие Байден может прибыть на поезде. А сама церемония по большей части будет виртуальной.

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Теги: США, выборы в США, Байден, инаугурация, Дональд Трамп, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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