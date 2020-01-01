В Дании готовятся ввести паспорта вакцинации
Дания планирует ввести официальный документ, подтверждающий, что человек был вакцинирован против коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает The Local.
Вакцинированные люди в стране смогут загрузить документацию через специальный сайт, войдя в систему с помощью защищенного цифрового идентификатора.
"Мы ожидаем, что другие страны могут потребовать предоставлять документацию о вакцинировании при въезде. Здесь можно использовать датский паспорт вакцинирования", - заявили в министерстве.
Кроме того, власти страны не исключают, что документ будут требовать и от участников массовых мероприятий.
Документация будет обновляться по мере появления новой информации о вакцинации, например, о том, как долго эффективны препараты.
Напомним, в Венгрии центр здравоохранения и электронная база медуслуг EESZT разработали мобильное приложение, фиксирующее "коронавирусную историю" граждан.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet