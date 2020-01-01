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В Дании готовятся ввести паспорта вакцинации

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Министерство здравоохранения Дании выпустит "паспорт вакцинации от Covid-19" в начале этого года.
Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса
Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса
Unsplash

Дания планирует ввести официальный документ, подтверждающий, что человек был вакцинирован против коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает The Local.

Вакцинированные люди в стране смогут загрузить документацию через специальный сайт, войдя в систему с помощью защищенного цифрового идентификатора.

Ожидается, что доказательство вакцинации от коронавируса будет полезно для тех, кто путешествует за границу, заявили в министерстве здравоохранения Дании. 

"Мы ожидаем, что другие страны могут потребовать предоставлять документацию о вакцинировании при въезде. Здесь можно использовать датский паспорт вакцинирования", - заявили в министерстве.

Кроме того, власти страны не исключают, что документ будут требовать и от участников массовых мероприятий. 

Документация будет обновляться по мере появления новой информации о вакцинации, например, о том, как долго эффективны препараты.

Напомним, в Венгрии центр здравоохранения и электронная база медуслуг EESZT разработали мобильное приложение, фиксирующее "коронавирусную историю" граждан. 

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Теги: иммунитет, Дания, паспорт, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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