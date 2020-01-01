В Дании готовятся ввести паспорта вакцинации

Министерство здравоохранения Дании выпустит "паспорт вакцинации от Covid-19" в начале этого года.

Дания планирует ввести официальный документ, подтверждающий, что человек был вакцинирован против коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает The Local.

Вакцинированные люди в стране смогут загрузить документацию через специальный сайт, войдя в систему с помощью защищенного цифрового идентификатора.

Ожидается, что доказательство вакцинации от коронавируса будет полезно для тех, кто путешествует за границу, заявили в министерстве здравоохранения Дании.

"Мы ожидаем, что другие страны могут потребовать предоставлять документацию о вакцинировании при въезде. Здесь можно использовать датский паспорт вакцинирования", - заявили в министерстве.

Кроме того, власти страны не исключают, что документ будут требовать и от участников массовых мероприятий.

Документация будет обновляться по мере появления новой информации о вакцинации, например, о том, как долго эффективны препараты.

Напомним, в Венгрии центр здравоохранения и электронная база медуслуг EESZT разработали мобильное приложение, фиксирующее "коронавирусную историю" граждан.

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