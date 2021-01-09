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В Италии вблизи Рима обнаружили труп украинки

Комментариев: 1
Судебно-медицинская экспертиза идентифицировала личность погибшей благодаря отпечаткам пальцев, которые были в их базе.
В Италии в устье реки нашли мертвой украинку
В Италии в устье реки нашли мертвой украинку
facebook.com/poliziadistato.it

В устье реки Тибр возле Рима обнаружили труп женщины. Полиция выяснила, что погибшая – украинка, работала в стране сиделкой. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает Roma Today. 

Отмечается, что идентифицировать личность погибшей было непросто, ведь тело разложилось. Судмедэкспертам помогли ее отпечатки пальцев.  Женщина имела дело с полицией в связи с оформлением разрешений на проживание в Италии.

Правоохранители установили, что погибшая - 58-летняя женщина из Украины, которая работала сиделкой. Она уже двадцать лет проживала в Италии. Сын женщины сообщил о ее исчезновении еще в середине декабря.

Погибшая проживала в Кастель-Вольтумо возле устья реки Вольтурно, что в регионе Кампания. От места жительства до места, где нашли тело, более 200 км. Эксперты считают, что труп погибшей отнесло течение реки Вольтурно. На ее теле признаков насилия не обнаружили, однако окончательную причину смерти еще не установили. 

Ранее сообщалось, что в Турции нашли тело 25-летней украинки. Кристину Новицкую обнаружили на стуле с наручниками на руках и пакетом на голове. 

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Теги: Италия, смерть, украинцы, заробитчане, Рим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TRIGER25    09.01.2021, 10:02
Оценка:  +4
TRIGER25
Отпечатки в базе были ... Более 20 лет работает в Италии - тело разложилось - погибла давно .. Ни хозяева - ни полиция - ни родственники не обращались в полицию по поводу исчезновения ? Ну и нравы в забугорщине ..
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