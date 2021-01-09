Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Компания объявила о запрете через два дня после того, как Трамп был первоначально заблокирован в среду за публикацию серии твитов, которые "вводили пользователей в заблуждение относительно результатов президентских выборов".

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 8 января, говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге компании.



"После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали его аккаунт", - заявили в Twitter.

К такому решению соцсеть подтолкнули беспорядки, которые устроили сторонники Трампа 6 января. На следующий день компания временно заблокировала Twitter действующего президента США на 12 часов и потребовала удалить три поста, которые, по мнению соцсети, нарушали ее правила.

В частности, администрация соцсети обратила внимание на два твита Трампа. В первом он утверждает, что все те, кто проголосовал за него, не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению; во втором он сообщил о том, что не придет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

"Из-за продолжающейся напряженности в Соединенных Штатах эти два твита следует читать в контексте событий в стране, с помощью которых заявления президента могут стать поводом для мобилизации различных аудиторий, в том числе для подстрекательства к насилию", - подчеркивается в сообщении.

В то же время, Дональд Трамп выступил с критикой блокировки своего аккаунта в Twitter на постоянной основе. Заявление распространил Белый дом, также оно было размещено в официальном аккаунте президента США.

Трамп написал о том, что Twitter не заставит его замолчать. Уже через короткое время соцсеть тут же удалила эту публикацию. После этого он оставил новый твит, в котором рассказал, что в настоящий момент ведутся переговоры с различными сайтами, на которых будет опубликовано "большое объявление".

"Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня - и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня", - написал Трамп.

Ранее Facebook и Instagram заблокировали профили президента США Дональда Трампа до инаугурации Джо Байдена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet