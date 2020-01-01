Саудовская Аравия полностью откроет границы с конца марта

Также в Королевстве в марте месяце намерены открыть все морские и наземные пограничные переходы.

Власти Саудовской Аравии намерены полностью возобновить международное транспортное сообщение с 31 марта. Об этом в пятницу, 8 января, сообщило Министерство внутренних дел страны.

“Гражданам королевства будет разрешено выезжать за границу и возвращаться. Будет полностью снят запрет на международные полеты”, - говорится в сообщении.

Накануне король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил первую дозу препарата от нового коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в стране началась 17 декабря. Прививочные центры открылись во всех регионах. Саудовский наследный принц, первый вице-премьер и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вакцинировался 25 декабря.



Напомним, Саудовская Аравия закрыла сухопутные и морские границы и приостановила международное авиасообщение в конце декабря из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса.

В начале января власти королевства ослабили ограничения. В частности, иностранцы, желающие въехать в страну, должны были до этого не менее двух недель провести за пределами государств, где выявили новый штамм.

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