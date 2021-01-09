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Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть

Комментариев: 6
Parler будет "заморожен" до тех пор, пока руководство соцсети не прислушается к рекомендациям корпорации, уточняют в Google.
Корпорация Google заблокировала в своем онлайн-магазине мессенджер Parler
Корпорация Google заблокировала в своем онлайн-магазине мессенджер Parler
Unsplash

Google заблокировал в своем магазине Google Play приложение для обмена сообщениями Parler, которое часто используют сторонники Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает Reuters.

агентство отмечает, что владельцам платформы последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

"Нам известно о продолжающихся публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США. Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы", - цитирует публикацию агентство. 

Аналогичным образом намерена поступить и Apple. Корпорация заявила, что удалить в субботу Parler из App Store, если платформа не начнет модерировать контент своих пользователей.

Ранее аккаунт Трампа в Twitter заблокировали навсегда. С таким заявлением выступила администрация социальной сети.

Причиной блокировки стала "опасность новых призывов к насилию". 

Также сообщалось, что Facebook и Instagram заблокировали профили президента США Дональда Трампа до инаугурации Джо Байдена. 

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Теги: США, Google, социальные сети, выборы в США, блокирование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Путин-Xyйло    09.01.2021, 11:00
Оценка:  0
Путин-Xyйло
нараше теперь "разрешено" продавать технику с предустановленными программами слежки: Яндекс, мейл_сру, касперский, вкончакте, односкрепники и прочим. Облегчают жизнь ФСБ Тотальная слежка это хорошо для кацапа!
Dima    09.01.2021, 08:30
Оценка:  -2
Dima
Дерьмократия двойных стандартов,Когда там небесная четверка будет?Осудить полицию штатов
Духовный_скреп    09.01.2021, 09:07
Оценка:  +11
Духовный_скреп
Лапоть,бросай бухать.
Духовный_скреп    09.01.2021, 07:02
Оценка:  +19
Духовный_скреп
Эта проста пазор и нарушение димократии.Заприщать призывы к разрушению-эта не высакодуховно.У нас на Рассии фсё людЯм разришают,полная свабода.
Ментосс    09.01.2021, 06:52
Оценка:  -26
Ментосс
Американская демократия как видим,оказалась не более чем гнилой сказочкой для лохов рогатых.
Духовный_скреп    09.01.2021, 07:03
Оценка:  +18
Духовный_скреп
Брат,я с табою полнастью сагласен.
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