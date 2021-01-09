Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть

Parler будет "заморожен" до тех пор, пока руководство соцсети не прислушается к рекомендациям корпорации, уточняют в Google.

Google заблокировал в своем магазине Google Play приложение для обмена сообщениями Parler, которое часто используют сторонники Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает Reuters.

агентство отмечает, что владельцам платформы последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

"Нам известно о продолжающихся публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США. Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы", - цитирует публикацию агентство.

Аналогичным образом намерена поступить и Apple. Корпорация заявила, что удалить в субботу Parler из App Store, если платформа не начнет модерировать контент своих пользователей.

Ранее аккаунт Трампа в Twitter заблокировали навсегда. С таким заявлением выступила администрация социальной сети.

Причиной блокировки стала "опасность новых призывов к насилию".

Также сообщалось, что Facebook и Instagram заблокировали профили президента США Дональда Трампа до инаугурации Джо Байдена.

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