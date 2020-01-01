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Мадрид накрыли крупнейшие за десятилетие снегопады

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В городе уровень стихийной опасности повысили до самого высокого впервые с момента введения системы градации в 2007 году.
Столица Испании страдает от крупнейших за десятилетие снегопадов
Столица Испании страдает от крупнейших за десятилетие снегопадов

Мадрид потерпает от мощных снегопадов, принесенных штормом Филомена. Об этом сообщает Reuters в субботу, 9 января.

Осадки также накрыли значительную часть соседнего региона Кастилия-Ла-Манча.

В испанской столице из-за снегопадов повысили уровень стихийной опасности до самого высокого - впервые с 2007 года, когда была введена соответствующая система градации.

В свою очередь в испанской метеорологической службе заявили, что снегопад будет самым большим для региона с начала 21-го столетия.

Перед Испанией шторм Филомена пришел на Канарские острова, где были сильные порывы ветра и дожди. В Гран-Канарии паром с 59 пассажирами сел на мель, когда пытался зайти в порт.

Напомним, что ранее в Беринговом море бушевал "циклон-бомба" с 18-метровыми волнами. Шторм бушевал далеко от населенных пунктов и не оказал значительного влияния на людей, но был опасным для судов.

Также сообщалось, что в Центральной Америке бушевал ураган Йота. В Колумбии и Никарагуа из-за урагана начались наводнения. Сообщалось о жертвах и разрушениях.

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Теги: погода, Испания, снегопады, Мадрид, шторм, снегопад, непогода
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Источник: korrespondent.net

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