Венгрия продлила жесткий карантин до февраля

В Венгрии от коронавируса вакцинированы около 80 тысяч человек, и пока вакцины не хватает, власти опираются на систему сдерживания.

В Венгрии оперативный штаб при правительстве решил продлить жесткий карантин до 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает 444.hu в субботу, 9 января.

В стране сейчас вакцинированы около 80 тысяч человек. Власти говорят, что этого недостаточно, поэтому локдаун продлен. Таким образом, в силе остаются комендантский час с 20:00 до 05:00, а также ограничения в работе школ и ресторанов.

"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания, и пока вакцины не хватает, мы поддерживаем эти ограничения и привыкаем к жизни, которой можно жить в таких условиях", - сказал Орбан.

Локдаун в Венгрии ввели еще 11 ноября, а затем продлили его в декабре.

Напомним, что Саудовская Аравия полностью откроет границы с конца марта. Также в Королевстве в марте месяце намерены открыть все морские и наземные пограничные переходы.

Также сообщалось, что в Дании готовятся ввести паспорта вакцинации. Министерство здравоохранения Дании выпустит "паспорт вакцинации от Covid-19" в начале этого года.

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