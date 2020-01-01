В России три человека погибли при схождении лавины

Среди погибших - полуторагодовалый ребенок. Также тяжело травмирован 14-летний подросток, его госпитализировали.

В России погибли три человека в результате схождения лавины t.me/zhitvnorilske

В Норильске, Россия, в результате схождения снежной лавины на горнолыжный курорт погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 9 января.

Первым из-под снега извлекли тело 38-летней женщины. Затем спасатели обнаружили тело полуторагодовалого ребенка под завалами. Последним из-под снега достали тело мужчины. Все они являются членами одной семьи.

Кроме того, 14-летнего подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. По официальной информации, во время схода лавины пострадал еще один человек. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, пострадавший отказался от госпитализации.

"Все пропавшие были найдены, было принято решение о завершении поисково-спасательных работ", - сообщили в МЧС РФ.

Напомним, что ранее в Иране нашли тела 12 погибших альпинистов. Туристы попали в снежную бурю, когда внезапная метель вызвала сход лавин. Спасатели искали их три дня.

Также сообщалось, что в Пакистане при схождении лавины погибли пять человек. Еще семь пострадавших были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

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