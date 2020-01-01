Импичмент Трампу могут объявить после инаугурации Байдена

Сенат планирует рассмотреть возможность импичмента после 19 января.

Лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл (республиканец от штата Кентукки) разослал сенаторам-республиканцам меморандум, в котором излагается, как потенциальный судебный процесс будет работать для президента Трампа - разбирательство, которое обязательно произойдет после того, как он покинет Белый дом.

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В служебной записке, полученной The Washington Post, офис МакКоннелла отмечает, что Сенат не соберется снова для основных дел до 19 января, что означает, что самой ранней возможной датой начала судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате является день перед инаугурацией Джо Байдена.

Хотя Сенат проведет две формальные сессии на следующей неделе, 12 и 15 января, ему запрещается вести какие-либо дела в эти дни, включая “начало действий по полученным статьям об импичменте из Палаты представителей“ - без согласия всех 100 сенаторов. Учитывая, что на республиканской конференции есть сенаторы-союзники Трампа, такое единодушное согласие маловероятно.

По сути, это делает вопрос об импичменте проблемой, которую должен будет рассмотреть сенатор Чарльз Э. Шумер, новый лидер большинства, в первые дни президентства Байдена - шаг это почти наверняка отвлечет от ближайших планов избранного президента по борьбе с пандемией коронавируса и обеспечит утверждение его кандидатов в Кабинет министров.

В отсутствие единодушного согласия до 19 января официально начать действовать по любым статьям об импичменте, в меморандуме Макконнелла излагается ожидаемый сценарий, если Палата представителей Конгресса США объявит Трампу импичмент в ближайшие дни:

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19 января Сенат получит сообщение от Палаты представителей о назначении менеджеров по импичменту и что Сенат будет готов его принять.

19 или 20 января менеджеры по импичменту Палаты представителей выставили бы статьи.

20 или 21 января Сенат приступит к рассмотрению статей об импичменте в 13:00 и официально начнет судебное разбирательство. В записке МакКоннелла отмечалось, что “судебный процесс в Сенате, следовательно, начнется после истечения срока полномочий президента Трампа - либо через час после его истечения 20 января, либо через двадцать пять часов после его истечения 21 января“.

Также возникает вопрос, кто именно будет председательствовать на процессе над бывшим президентом. Правила сената об импичменте требуют, чтобы главный судья Джон Дж. Робертс-младший председательствовал на судебном процессе над действующим президентом, но будет ли он вынужден это делать, когда Трамп перестанет быть президентом, “неясно“, говорится в записке.

Напомним, ранее сообщалось, что Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть.