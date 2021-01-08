Трамп взбешен из-за блокировки в Twitter - СМИ

Еще действующий президент ищет пути разбана.

Дональд Трамп постоянно хвастался своей популярностью в социальных сетях и считал, что это дало начало его политической картере. И он использовал соцсети как инструмент, чтобы уничтожать своих врагов. Но в пятницу вечером он потерял этот инструмент. А потом он потерял рассудок, пишет Politico.

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Президент взбешен, сказал высокопоставленный чиновник администрации после того, как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, сославшись на возможность того, что он будет использован в последние 12 дней президентства Трампа для разжигания насилия. Чиновник сказал, что Трамп "изо всех сил пытается выяснить, какие у него есть варианты".

За последние четыре года Трамп стал одержим Твиттером, используя эту среду для увольнения советников, подавления законодательных инициатив, поощрения социального принуждения и, наконец, похвалы верных сторонников, которые в итоге разграбили Капитолий.

В заявлении, опубликованном Белым домом, Трамп сказал, что он "вел переговоры с различными другими сайтами", в то время как "мы также изучаем возможности создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем". Но помощники не раскрыли, какие планы были в работе. Когда старший сын Трампа, Дон-младший, предложил URL-адрес тем, кто хотел следить за местонахождением его отца, это был сайт, купленный в 2009 году, а в последние годы - место, где продавались его книги. Тем, кто подписался, было отправлено электронное письмо с его последней работой: "Liberal Privilege".

Для Трампа запрет Twitter стал очередным бесславным переходом к последней главе его президентства. За последние два дня его упрекали его собственные помощники, отчитывали республиканцы и снова угрожали импичментом.

Напомним, ранее сообщалось, что Пелоси опасается, что Трамп нанесет ядерный удар.