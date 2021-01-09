Снегопад в Мадриде: Аэропорт закрыт, дороги перекрыты

Из-за сильного снегопада тысячи испанских водителей оказались в ловушке в своих машинах.

В пятницу из-за сильного снегопада во время шторма Филомена тысячи испанских водителей оказались в ловушке в своих машинах, поскольку дороги были заблокированы, а аэропорт Мадрида был закрыт.

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По данным дорожных властей, автомагистрали М-30 и М-40 возле Мадрида входят в число более 400 дорог, на которых снег мешает транспортным средствам. Горожан просили избегать поездок из-за очень необычной метели.

“Я поехала к мужу в больницу и застряла здесь три часа. Это путешествие занимает обычно 15 минут“, - рассказала испанскому телеканалу RNE женщина из своей машины.

Метеорологи ожидали, что в пятницу выпадет 20 сантиметров снега, а температура колеблется около нуля. Красный Крест разносил еду водителям грузовиков на автостраде A4 в Мадриде.

“Из-за неблагоприятных метеорологических условий рейсы переносятся из мадридского аэропорта Барахас. Проконсультируйтесь со своей авиакомпанией о статусе вашего рейса“, - написала в твиттере Aena, контролирующая аэропорты страны.

Но некоторые испанцы воспользовались возможностью повеселиться на снегу. Лыжники катались по площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида, а видео в социальных сетях показало, как мужчина на санях ведет стаю собак по улицам столицы.

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Футбольную команду Реал Мадрид, направлявшуюся в Памплону на матч с Осасуной, соперником по Ла Лиге, оставили четыре часа в самолете в аэропорту Мадрида перед вылетом.

Государственное метеорологическое агентство (Aemet) сообщило, что рекордная температура в -35 градуса по Цельсию была зафиксирована в Вега-де-Лурдес в Леоне на севере Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Мадрид накрыли крупнейшие за десятилетие снегопады.