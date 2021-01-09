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В Лондоне за руль скорых сели полицейские и пожарные

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Городские медицинские службы перегружены, так как число случаев коронавируса стремительно растет.
В Лондоне полицейских и пожарных садят водить машины скорой помощи
В Лондоне полицейских и пожарных садят водить машины скорой помощи

В Лондоне полицейских и пожарных привлекают к вождению машин скорой помощи, так как медслужбы не справляются с возросшим количеством случаев COVID-19. Об этом сообщает I News в субботу, 9 января.

В некоторых районах столицы коронавирусом болеет каждый двадцатый житель, и городские службы больше не могут обеспечивать нормальный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, говорит мэр Лондона Садик Хан.

Власти принимают чрезвычайные меры, предусматривающие немедленное привлечение 75 полицейских для управления автомобилями скорой помощи. Еще 125 полицейских будут находиться в резерве - их будут привлекать, если ситуация ухудшится.

При этом лондонская служба скорой помощи уже использует пожарных для управления автомобилями скорых.

Отметим, что накануне в Великобритании зафиксировали 68035 новых случаев коронавируса и 1325 смертей, связанных с COVID-19, и это самый высокий показатель с начала пандемии.

Напомним, что ранее в Лондоне объявили ЧС из-за COVID-19. На сегодня коронавирусом болеет каждый 30-й житель столицы Великобритании. В больницах уже не хватает мест. Людей настоятельно просят оставаться дома.

Мутация COVID в Британии: Лондон опустел

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Теги: Британия, Лондон, пандемия, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    09.01.2021, 14:02
Оценка:  +16
ЗовПрироды
У нас тоже эпидеитя поперла во все стороны. За эту неделю еще трое знакомых позвонили, и сказали что поймали корону всей семьей. Оффигеть
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