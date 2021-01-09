Twitter удалил еще один аккаунт Трампа

На этот раз соцсеть удалила профиль избирательного штаба Дональда Трампа - после его заявления о том, что Twitter не заставит его замолчать.

Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter

Twitter заморозил страницу @TeamTrump - аккаунт избирательного штаба президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Verge в субботу, 9 января.

Учетную запись заблокировали после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

Незадолго до заморозки в профиле появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа платформы с серпом и молотом.

Напомним, что ранее Трампа заблокировали сразу три соцсети. Facebook и Instagram на сутки заморозили аккаунты действующего президента США, а Twitter ввел 12-часовую блокировку.

Позже Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Компания объявила о запрете через два дня после того, как Трамп был первоначально заблокирован в среду за публикацию серии твитов, которые "вводили пользователей в заблуждение относительно результатов президентских выборов".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet