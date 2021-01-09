Twitter удалил еще один аккаунт Трампа
Twitter заморозил страницу @TeamTrump - аккаунт избирательного штаба президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Verge в субботу, 9 января.
Учетную запись заблокировали после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.
Незадолго до заморозки в профиле появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа платформы с серпом и молотом.
Напомним, что ранее Трампа заблокировали сразу три соцсети. Facebook и Instagram на сутки заморозили аккаунты действующего президента США, а Twitter ввел 12-часовую блокировку.
Позже Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Компания объявила о запрете через два дня после того, как Трамп был первоначально заблокирован в среду за публикацию серии твитов, которые "вводили пользователей в заблуждение относительно результатов президентских выборов".
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