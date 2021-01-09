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Twitter удалил еще один аккаунт Трампа

Комментариев: 2
На этот раз соцсеть удалила профиль избирательного штаба Дональда Трампа - после его заявления о том, что Twitter не заставит его замолчать.
Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter
Трамп лишился еще одного аккаунта в Twitter

Twitter заморозил страницу @TeamTrump - аккаунт избирательного штаба президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Verge в субботу, 9 января.

Учетную запись заблокировали после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

Незадолго до заморозки в профиле появилось окрашенное в красный цвет изображение логотипа платформы с серпом и молотом.

 
 

Напомним, что ранее Трампа заблокировали сразу три соцсети. Facebook и Instagram на сутки заморозили аккаунты действующего президента США, а Twitter ввел 12-часовую блокировку.

Позже Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Компания объявила о запрете через два дня после того, как Трамп был первоначально заблокирован в среду за публикацию серии твитов, которые "вводили пользователей в заблуждение относительно результатов президентских выборов".

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Теги: США, Выборы, выборы в США, twitter, соцсети, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    09.01.2021, 17:10
Оценка:  +5
Vixerunt
пусть через Одноклассники заходит
Shaab    09.01.2021, 14:09
Оценка:  +21
Shaab
Знайшли діду заняття на наступні кілька днів: замість якісь ще дурниці вигадувати, буде намагатись прорватися до Твіттера.
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