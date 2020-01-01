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Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет перестал выходить на связь

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Данные от самолета диспетчеры не получают.
Самолет пропал с радаров
Самолет пропал с радаров
flightradar

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Рейс авиакомпании Sriwijaya Air №SJ182 потерял высоту более 3 км менее чем за одну минуту, примерно через 4 минуты после вылета из Джакарты. А после этого перестал вообще передавать данные.

Самолет Boeing 737-500, который выполнял этот рейс, эксплуатировался в течение 26 лет. Свой первый полет он совершил в мае 1994 года.

На борту лайнера находятся 59 человек. В соцсетях появляются якобы кадры с места крушения самолета. СМИ сообщают, что куски проводов могут принадлежать разбитому самолету.

По данным Синьхуа, самолет потерпел крушение, на борту находились 62 человека. Также агентство сообщает, что самолет упал в воду, найдены обломки и части тел.

Напомним, ранее сообщалось, что чилийский самолет с 38 людьми на борту пропал с радаров.

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Теги: самолет, Индонезия, Джакарта
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