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В Беларуси проходят акции протеста

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На локальные демонстрации вышли жители Минска и Гродно, люди формируют "цепи солидарности" у себя в микрорайонах.
В Беларуси проходят акции протеста
В Беларуси проходят акции протеста
Радио Свобода Беларусь

В Беларуси люди вышли на локальные акции протеста. Об этом сообщает Радыё Свабода в субботу, 9 января.

"Последний месяц акции протеста проходят во дворах и микрорайонах Минска и других городов Беларуси. Жители Минска еще затемно начали выходить на дворовые марши", - сказано в сообщении.

Аналогичный марш протеста прошел в Гродно.

На видео видно акции, марши, "цепи солидарности" в разных частях Минска, в частности в Малиновке, на Юго-Западе, в Лощицах, Курасовщине, даже в центре белорусской столицы - на площади Победы.

Напомним, что ранее Лукашенко объявил в Беларуси год народного единства. Власти задумали сплочение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Также сообщалось, что в Минске силовики задерживали людей во дворах. В одном из жилых кварталов столицы Беларуси силовики на двух микроавтобусах задержали всех мужчин из одного двора.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, Минск, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.01.2021, 14:17
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