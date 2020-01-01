В Греции продлили локдаун из-за коронавируса

Изоляцию продлили на неделю.

Греция будет оставаться на изоляции до понедельника, 18 января, сообщил в пятницу заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас.

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Единственное изменение - открытие 11 января детских садов, яслей и начальных школ. Это означает, что магазины розничной торговли и парикмахерские будут закрыты.

"Мы будем действовать, как и вся остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов", - сказал Хардалиас.

Напомним, правительство Греции объявило возвращение к локдауну на неделю, чтобы снизить давление на систему здравоохранения.