В Греции продлили локдаун из-за коронавируса
Изоляцию продлили на неделю.
Греция будет оставаться на изоляции до понедельника, 18 января, сообщил в пятницу заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас.
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Единственное изменение - открытие 11 января детских садов, яслей и начальных школ. Это означает, что магазины розничной торговли и парикмахерские будут закрыты.
"Мы будем действовать, как и вся остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов", - сказал Хардалиас.
Напомним, правительство Греции объявило возвращение к локдауну на неделю, чтобы снизить давление на систему здравоохранения.
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