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В Китае взорвалась фабрика по производству аккумуляторов, есть жертвы

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Пожар после взрыва потушили.
Взрыв на фабрике
Взрыв на фабрике
Скриншот видео
По данным властей, в результате мощного взрыва на заводе по производству аккумуляторов погиб один и 20 человек получили ранения.
 

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Драматические кадры показывают, как вечером 8 января в Нинсяне, провинция Хунань на юге Китая, в воздух поднялось гигантское грибовидное облако. Местные власти заявили, что шесть человек были серьезно ранены, а 14 получили легкие ранения. Должностные лица выясняли причину инцидента.
 
Взрыв произошел на заводе Brunp Recycling Technology, которая, как сообщается, является крупнейшей компанией в Китае по переработке использованных и старых литий-ионных батарей. 
 
 
Как сообщило правительство Нинсяна в официальном аккаунте в социальных сетях, это произошло  в одной из старых мастерских фабрики. 
 

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Все раненые находились в безопасном для жизни состоянии и были госпитализированы, а качество воздуха в районах вокруг завода было нормальным, говорится в сообщении правительства в пятницу.
 
Областная пожарная команда направила на место 36 пожарных машин и 288 пожарных, и через два часа после взрыва пожар удалось ликвидировать. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму прогремел взрыв в частном доме.
 

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Теги: взрыв, Китай, фабрика, видео
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