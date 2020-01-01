В Китае взорвалась фабрика по производству аккумуляторов, есть жертвы

Пожар после взрыва потушили.

По данным властей, в результате мощного взрыва на заводе по производству аккумуляторов погиб один и 20 человек получили ранения.

Читай также: В Китае заблокировали город с 11 млн жителей из-за коронавируса Драматические кадры показывают, как вечером 8 января в Нинсяне, провинция Хунань на юге Китая, в воздух поднялось гигантское грибовидное облако. Местные власти заявили, что шесть человек были серьезно ранены, а 14 получили легкие ранения. Должностные лица выясняли причину инцидента. Драматические кадры показывают, как вечером 8 января в Нинсяне, провинция Хунань на юге Китая, в воздух поднялось гигантское грибовидное облако. Местные власти заявили, что шесть человек были серьезно ранены, а 14 получили легкие ранения. Должностные лица выясняли причину инцидента.

Взрыв произошел на заводе Brunp Recycling Technology, которая, как сообщается, является крупнейшей компанией в Китае по переработке использованных и старых литий-ионных батарей.

Как сообщило правительство Нинсяна в официальном аккаунте в социальных сетях, это произошло в одной из старых мастерских фабрики.

Читай также: В Китае из снега слепили 50-метровый авианосец Все раненые находились в безопасном для жизни состоянии и были госпитализированы, а качество воздуха в районах вокруг завода было нормальным, говорится в сообщении правительства в пятницу. Все раненые находились в безопасном для жизни состоянии и были госпитализированы, а качество воздуха в районах вокруг завода было нормальным, говорится в сообщении правительства в пятницу.

Областная пожарная команда направила на место 36 пожарных машин и 288 пожарных, и через два часа после взрыва пожар удалось ликвидировать.