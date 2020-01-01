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Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19

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Актриса в медучреждении находится третий день. Ее состояние опасений у врачей не вызывает. Ахеджакова находится в обычной не реанимационной палате.
83-летняя Ахеджакова "нормально держится"
83-летняя Ахеджакова "нормально держится"
5-tv.ru

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова доставлена в одну из больниц Москвы. У знаменитости диагностировали коронавирус. Чувствует себя она хорошо, рассказал представитель актрисы Ефим Спектор, пишет ТАСС.

"Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована после положительного результата на коронавирус", - отметил Спектор.

По его словам, 83-летняя звезда проходит лечение в обычной палате и "нормально держится".

Лия Ахеджакова известна по ролям в фильмах Ирония судьбы, Служебный роман, Гараж, Москва слезам не верит и других. Всего на счету актрисы более 50 киноролей.

Ранее мы писали, что с коронавирусом попал в больницу другой российский актер Олег Басилашвили.

Также сообщалось, что от COVID-19 скончался звезда фильма Человек-амфибия.
 

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Теги: Россия, Вирус, Больница, инфекция, актриса, госпитализация, Ахеджакова, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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