Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19

Актриса в медучреждении находится третий день. Ее состояние опасений у врачей не вызывает. Ахеджакова находится в обычной не реанимационной палате.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова доставлена в одну из больниц Москвы. У знаменитости диагностировали коронавирус. Чувствует себя она хорошо, рассказал представитель актрисы Ефим Спектор, пишет ТАСС.

"Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована после положительного результата на коронавирус", - отметил Спектор.

По его словам, 83-летняя звезда проходит лечение в обычной палате и "нормально держится".

Лия Ахеджакова известна по ролям в фильмах Ирония судьбы, Служебный роман, Гараж, Москва слезам не верит и других. Всего на счету актрисы более 50 киноролей.

Ранее мы писали, что с коронавирусом попал в больницу другой российский актер Олег Басилашвили.

Также сообщалось, что от COVID-19 скончался звезда фильма Человек-амфибия.



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