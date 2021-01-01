В Британии за сутки - наибольшее число умерших от коронавируса

До этого наибольшая смертность от COVID-19 в стране была 21 апреля 2020 года. За минувшие сутки всего заболело более 68 тыс. человек.

В Великобритании за сутки зафиксировано максимальное количество скончавшихся от COVID-19 граждан с начала пандемии. Так, власти сообщают о 1 325 новых смертях, пишет Европейская правда.

До этого наибольшая смертность за 24 часа от коронавируса в Соединенном Королевстве была зафиксирована 21 апреля 2020 года, когда умерло 1 224 человека.

За минувшие сутки всего заболело 68 053 человека.

Напомним, что в Лондоне объявлена ЧС из-за COVID-19. На сегодня коронавирусом болеет каждый 30-й житель столицы страны. В больницах уже не хватает мест. Людей настоятельно просят оставаться дома.

Также сообщалось, что в Лондоне за руль скорых сели полицейские и пожарные. Городские медслужбы перегружены, так как число случаев коронавируса стремительно растет.

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