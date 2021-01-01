Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии за сутки - наибольшее число умерших от коронавируса

Комментариев: 0
До этого наибольшая смертность от COVID-19 в стране была 21 апреля 2020 года. За минувшие сутки всего заболело более 68 тыс. человек.
Ситуация напряженная
Ситуация напряженная

В Великобритании за сутки зафиксировано максимальное количество скончавшихся от COVID-19 граждан с начала пандемии. Так, власти сообщают о 1 325 новых смертях, пишет Европейская правда.

До этого наибольшая смертность за 24 часа от коронавируса в Соединенном Королевстве была зафиксирована 21 апреля 2020 года, когда умерло 1 224 человека.

За минувшие сутки всего заболело 68 053 человека.

Напомним, что в Лондоне объявлена ЧС из-за COVID-19. На сегодня коронавирусом болеет каждый 30-й житель столицы страны. В больницах уже не хватает мест. Людей настоятельно просят оставаться дома.

Также сообщалось, что в Лондоне за руль скорых сели полицейские и пожарные. Городские медслужбы перегружены, так как число случаев коронавируса стремительно растет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, смерть, Вирус, инфекция, умер, Великобритания, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь