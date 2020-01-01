В Испании из-за снежной бури погибли три человека

В большей части страны сейчас снегопады и сильный ветер. В некоторых регионах отменили занятия в школах. Многие жители остались без электричества, тепла и воды.

На Испанию обрушилась снежная буря, жертвами которой стали три человека. Это самая сильная буря за последние полвека, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, пишет ТАСС.

"С сожалением [должны сообщить] о трех погибших", - сказал глава МВД. Он добавил, что два человека погибли в автономном сообществе Андалусия, один - в автономном сообществе Мадрид.

По информации службы экстренной помощи Андалусии, одна женщина погибла после того, как ее автомобиль снесло течением реки между населенными пунктами Фуэнхирола и Михас. Позже было обнаружено тело мужчины, находившегося в этом же авто.

Всего в регионе из-за разыгравшейся стихии зафиксировано более 600 инцидентов.

Мы писали, что Мадрид накрыли крупнейшие за десятилетие снегопады. В столице Испании высота снежного покрова уже достигает 60 сантиметров.

Мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал горожан не выходить на улицу. В автономных сообществах Мадрид и Кастилия-Ла-Манча отменены занятия 11 и 12 января в учебных заведениях. В Мадриде некоторые дома остались без воды, электричества и отопления из-за проблем, вызванных снегопадом.

Также мы сообщали, что украинских водителей предупредили о гололедице на дорогах.



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