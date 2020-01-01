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В Испании из-за снежной бури погибли три человека

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В большей части страны сейчас снегопады и сильный ветер. В некоторых регионах отменили занятия в школах. Многие жители остались без электричества, тепла и воды.
Людей просят оставаться дома
Людей просят оставаться дома

На Испанию обрушилась снежная буря, жертвами которой стали три человека. Это самая сильная буря за последние полвека, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, пишет ТАСС.

"С сожалением [должны сообщить] о трех погибших", - сказал глава МВД. Он добавил, что два человека погибли в автономном сообществе Андалусия, один - в автономном сообществе Мадрид.

По информации службы экстренной помощи Андалусии, одна женщина погибла после того, как ее автомобиль снесло течением реки между населенными пунктами Фуэнхирола и Михас. Позже было обнаружено тело мужчины, находившегося в этом же авто.

Всего в регионе из-за разыгравшейся стихии зафиксировано более 600 инцидентов.

Мы писали, что Мадрид накрыли крупнейшие за десятилетие снегопады. В столице Испании высота снежного покрова уже достигает 60 сантиметров.

Мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал горожан не выходить на улицу. В автономных сообществах Мадрид и Кастилия-Ла-Манча отменены занятия 11 и 12 января в учебных заведениях. В Мадриде некоторые дома остались без воды, электричества и отопления из-за проблем, вызванных снегопадом.

Также мы сообщали, что украинских водителей предупредили о гололедице на дорогах.
 

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Теги: погода, Испания, смерть, снегопады, снег, стихия, Мадрид, снегопад, ветер, непогода
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Источник: korrespondent.net

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