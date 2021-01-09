Названо число пассажиров на борту упавшего близ Джакарты самолета

На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек, из них 10 детей. Самолет потерпел крушение в субботу, 9 января.

На борту разбившегося пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек, пишет Detik со ссылкой на министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Среди них было 53 пассажира, включая 10 детей, а также 12 членов экипажа.

Напомним, что Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море близ столицы Индонезии Джакарты, в районе острова Лаки.

Также мы писали, что МИД УКраины проверяет, были ли на борту граждане нашей страны.

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