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Крушение самолета в Индонезии: украинцев на борту не было

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Граждан нашей страны на борту рухнувшего у берегов Индонезии Boeing не было. Всего в салоне находилось 65 человек.
Самолет упал в Яванское море
Самолет упал в Яванское море

По предварительной информации, на борту разбившегося в субботу, 9 января, в Индонезии пассажирского авиалайнера компании Sriwijaya Air граждан Украины не было. Об этом на своей странице в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который попал в катастрофу вблизи Джакарты", - написал Николенко в соцсети.

Напомним, что Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море вблизи столицы Индонезии Джакарты, в районе острова Лаки.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 65 человек, из них 10 детей, а также 12 членов экипажа.
 

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Теги: Украина, авиакатастрофа, МИД Украины, самолет, Индонезия, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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