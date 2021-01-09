Крушение самолета в Индонезии: украинцев на борту не было

Граждан нашей страны на борту рухнувшего у берегов Индонезии Boeing не было. Всего в салоне находилось 65 человек.

По предварительной информации, на борту разбившегося в субботу, 9 января, в Индонезии пассажирского авиалайнера компании Sriwijaya Air граждан Украины не было. Об этом на своей странице в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который попал в катастрофу вблизи Джакарты", - написал Николенко в соцсети.

За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Напомним, что Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море вблизи столицы Индонезии Джакарты, в районе острова Лаки.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 65 человек, из них 10 детей, а также 12 членов экипажа.



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