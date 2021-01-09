В России при пожаре погибло семь человек

Пожар тушили почти весь день 55 человек. Горел дом - "нелегальный пансионат для престарелых". Возбуждено уголовное дело.

Найдены тела семи человек ГУ МЧС по Тюменской области

В поселке Боровский Тюменской области России при пожаре в частном доме погибли семь человек. Пожар произошел в субботу, 9 января, пишут РИА Новости.

Пожарные получили звонок о возгорании в 6.53. Прибыв на место, было установлено, что пламя охватило три постройки.

Пожар был локализован только к 17.42. С огнем боролись 55 человек, задействовали 21 единицу спецтехники.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как позже сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, в сгоревшем доме располагался "нелегальный пансионат для престарелых".

"Среди погибших - лежачие пенсионеры. Троих успели эвакуировать до приезда пожарных, остальные задохнулись внутри", - отмечает издание.

До этого сообщалось, что в Индии при пожаре в больнице погибли минимум десять младенцев. Еще семерых удалось спасти. Возгорание началось в отделении по уходу за новорожденными из-за короткого замыкания в электросети.

Добавим, что в Николаевской области загорелась нефтебаза.



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