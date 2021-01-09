В России при пожаре погибло семь человек
В поселке Боровский Тюменской области России при пожаре в частном доме погибли семь человек. Пожар произошел в субботу, 9 января, пишут РИА Новости.
Пожарные получили звонок о возгорании в 6.53. Прибыв на место, было установлено, что пламя охватило три постройки.
Пожар был локализован только к 17.42. С огнем боролись 55 человек, задействовали 21 единицу спецтехники.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
До этого сообщалось, что в Индии при пожаре в больнице погибли минимум десять младенцев. Еще семерых удалось спасти. Возгорание началось в отделении по уходу за новорожденными из-за короткого замыкания в электросети.
Добавим, что в Николаевской области загорелась нефтебаза.
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