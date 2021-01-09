У Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием

Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. Он все отрицает.

В столице США Вашингтоне у Капитолия в день штурма здания, 6 января, полиция обнаружила пикап. В салоне авто находились 11 самодельных бомб и огнестрельное оружие. Об этом сообщил телеканал NBC-2.

Автовладельцем оказался 70-летний Лонни Лерой Коффман. Он задержан. Правоохранители предъявили ему обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.

Сам Коффман утверждает, что в его транспортном средстве находились только сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако, по словам представителя прокуратуры, в пикапе обнаружили куски ткани и запалы. При взрыве такая смесь действует подобно напалму.

Напомним, что в среду, 6 января, на митинге за действующего президента США Дональда Трампа его сторонники пошли на штурм здания Конгресса США. Они прервали заседание, на котором утверждались итоги минувших выборов. В результате погибли пять человек, включая полицейских. В городе введен комендантский час.

Добавим, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы.

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