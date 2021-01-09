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У Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием

Комментариев: 7
Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. Он все отрицает.
Владельца пикапа задержали копы
Владельца пикапа задержали копы

В столице США Вашингтоне у Капитолия в день штурма здания, 6 января, полиция обнаружила пикап. В салоне авто находились 11 самодельных бомб и огнестрельное оружие. Об этом сообщил телеканал NBC-2.

Автовладельцем оказался 70-летний Лонни Лерой Коффман. Он задержан. Правоохранители предъявили ему обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.

Сам Коффман утверждает, что в его транспортном средстве находились только сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако, по словам представителя прокуратуры, в пикапе обнаружили куски ткани и запалы. При взрыве такая смесь действует подобно напалму.

Напомним, что в среду, 6 января, на митинге за действующего президента США Дональда Трампа его сторонники пошли на штурм здания Конгресса США. Они прервали заседание, на котором утверждались итоги минувших выборов. В результате погибли пять человек, включая полицейских. В городе введен комендантский час.

Добавим, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы

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Теги: США, бомба, оружие, полиция, автомобиль, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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vik.harkiv    09.01.2021, 22:59
Оценка:  -23
vik.harkiv
а разве граждане америки не имеют права на майдан ?
WTF2wtf    09.01.2021, 23:23
Оценка:  +4
WTF2wtf
Независимая Ичкерия рулит?
Потом референдум на Курилах, на Сахалине, в Кенигсберге, в Дагестане, в Хабаровском крае, на Кольском полуострове и т.д. ...
WTF2wtf    09.01.2021, 23:25
Оценка:  +3
WTF2wtf
И без сотен иностранных "танков из шахт", без тысяч спецназовцев-"ихтамнетов " захватывающих органы власти и стратегические объекты ... просто дайте местным право голосовать, отобранное путинским режимом
ЗаелоПластинку    09.01.2021, 19:18
Оценка:  +18
ЗаелоПластинку
Одному из задержанных при штурме здания Капитолия в США понадобился переводчик на русский язык. Антибес, защити капитолийского опполченца!
Р_И_К    09.01.2021, 19:37
Оценка:  +19
Р_И_К
Если омириканские власти выкопают, что руззке там чипушить пытались - мстя будет стаааашной
ЗаелоПластинку    09.01.2021, 19:14
Оценка:  +19
ЗаелоПластинку
Русская заначка. Думали организовать переворот, но Трамп понял, что чем дальше зайдет, тем серьезнее будут последствия для него. На ростов бежать не захотел
Rikstal    09.01.2021, 20:10
Оценка:  +20
Rikstal
а Хведорович уже готовится к встрече.
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