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В США задержали штурмовавшего Конгресс "викинга"

Комментариев: 4
Эффектного участника штурма Капитолия в меховой шапке с рогами и голым торсом задержали и предъявили обвинения. Ему инкриминируют насильственное вторжение и нарушение общественного порядка.
Кадры с Чансли облетели весь мир
Кадры с Чансли облетели весь мир
EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Власти США предъявили обвинения участнику штурма Конгресса. Джейкобу Энтони Чансли инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии, пишет ТАСС.

Мужчина запомнился свои эффектным нарядом – на нем была меховая шапка с рогами, в руках он держал копье. Лицо Чансли было раскрашено в цвета американского флага. Кадры с "викингом" облетели весь мир.

Несмотря на сомнительную известность и узнаваемость, Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия в субботу, 9 января.

"Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатленный на кадрах СМИ в Конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нес копье с американским флагом", - говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Ранее мы писали, что у Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием. Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Добавим, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы.
 

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Теги: США, полиция, конгресс, штурм, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Dima    09.01.2021, 23:19
Оценка:  -3
Dima
Это же студент,мирный протест, святые протестующие,это же демократия,нужно монумент построить небесной четверке срочно соц выплаты выплачивать
Брюква_и_Клюква    09.01.2021, 23:02
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Не факт, что фрик. Есть фото, где этот хрен возле Капитолия сфоткан в обнимку с луга.ндонским попочленцем Серегой Дубиныным.
Брюква_и_Клюква    09.01.2021, 22:01
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Теперь этого тупого любителя узкого мира будут на зоне пердолить огромными елдаками суровые потные афроамериканцы.
Р_И_К    09.01.2021, 22:23
Оценка:  +4
Р_И_К
не, это обычный фрик, которому вложили в голову идею.
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