В США задержали штурмовавшего Конгресс "викинга"

Эффектного участника штурма Капитолия в меховой шапке с рогами и голым торсом задержали и предъявили обвинения. Ему инкриминируют насильственное вторжение и нарушение общественного порядка.

Власти США предъявили обвинения участнику штурма Конгресса. Джейкобу Энтони Чансли инкриминируются умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии, пишет ТАСС.

Мужчина запомнился свои эффектным нарядом – на нем была меховая шапка с рогами, в руках он держал копье. Лицо Чансли было раскрашено в цвета американского флага. Кадры с "викингом" облетели весь мир.

Несмотря на сомнительную известность и узнаваемость, Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия в субботу, 9 января.

"Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатленный на кадрах СМИ в Конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нес копье с американским флагом", - говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Ранее мы писали, что у Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием. Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Добавим, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы.



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