Раскрыты детали крушения самолета в Индонезии

Экипаж не подал сигнал бедствия. Между тем спасатели уже обнаружили обломки упавшего Boeing 737.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевший крушение в субботу, 9 января, вблизи Джакарты, аварийных сигналов не подавал. Спасатели пытаются выяснить, по какой причине, пишет агентство Antara со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал… Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал", - заявил Аджи.

Также стало известно, что обнаружены обломки рухнувшего пассажирского Boeing 737.

Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции.

Отмечается, что поиски осложняет плохая видимость. Тем не менее, поисковые работы продолжаются.

Напомним, что сегодня рухнул в воду недалеко от острова Лаки самолет авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из столицы Индонезии Джакарты.

Известно, что его на борту находились 65 человек, включая 10 детей, а также 12 членов экипажа.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, украинцев на борту авиалайнера не было.

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