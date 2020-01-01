Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Раскрыты детали крушения самолета в Индонезии

Комментариев: 0
Экипаж не подал сигнал бедствия. Между тем спасатели уже обнаружили обломки упавшего Boeing 737.
Несмотря на плохую видимость поисковые работы продолжаются
Несмотря на плохую видимость поисковые работы продолжаются

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевший крушение в субботу, 9 января, вблизи Джакарты, аварийных сигналов не подавал. Спасатели пытаются выяснить, по какой причине, пишет агентство Antara со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал… Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал", - заявил Аджи.

Также стало известно, что обнаружены обломки рухнувшего пассажирского Boeing 737.

Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции.

Отмечается, что поиски осложняет плохая видимость. Тем не менее, поисковые работы продолжаются.

Напомним, что сегодня рухнул в воду недалеко от острова Лаки самолет авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из столицы Индонезии Джакарты.

Известно, что его на борту находились 65 человек, включая 10 детей, а также 12 членов экипажа.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, украинцев на борту авиалайнера не было.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Индонезия, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь