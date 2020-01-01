Помпео о катастрофе МАУ: Иран покрывает виновных

Представители Корпуса стражей до сих пор не привлечены к ответственности. Иранские власти продолжают защищать ответственных за трагедию, заявил госсекретарь США.

Власти США считают, что Тегеран защищает ответственных за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), который был сбит по ошибке в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года. Об этом говорится в распространенном в субботу, 9 января, заявлении Государственного секретаря США Майкла Помпео.

"Собственное расследование Ирана показало, что силы Корпуса стражей исламской революции сбили самолет двумя ракетами класса "земля - воздух". Спустя год представители Корпуса стражей до сих пор не привлечены к ответственности. Вместо этого власти продолжают защищать тех, кто несет ответственность за это. Ждем с нетерпением дня, когда иранские власти будут ценить жизни иранцев так же усердно, как они сейчас покрывают проступки своих представителей", - отмечается в заявлении Помпео.

Также он выразил соболезнования всем родственникам погибших при крушении воздушного судна.

Напомним, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после того, как покинул столичный аэропорт. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Это граждане Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании, Германии, Швеции и Украины.

Ранее сообщалось, что Канада недовольна предложенной Ираном компенсацией. Тегеран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв, подчеркнула канадская сторона.

Добавим, что Украина получила отчет Ирана по сбитому рейсу МАУ. Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах катастрофы авиалайнера. У Киева есть два месяца для внесения замечаний и предложений к нему.



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