Клинтон "галочкой" отреагировала на удаление аккаунта Трампа из Twitter

Демократ поделилась на своей странице в соцсети собственным твитом четырехлетней давности с призывом к республиканцу удалить профиль.

Хиллари Клинтон отреагировала на удаление профиля Трампа из соцсети Getty Images

Главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году демократ Хиллари Клинтон напомнила пользователям Twitter, как предлагала республиканцу удалить свой профиль в соцсети. Соответствующее сообщение политик опубликовала на своей странице в субботу, 9 января.

Так, Клинтон сделала репост своего твита, датированного 9 июня 2016 года, и прокомментировала его одним лишь знаком - "галочкой".

В сообщении четырехлетней давности демократ призывала Трампа удалить учетную запись в Twitter.

Напомним, ранее администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа. К такому решению соцсеть подтолкнули беспорядки, которые устроили сторонники Трампа 6 января в Вашингтоне.

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