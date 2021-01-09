Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Клинтон "галочкой" отреагировала на удаление аккаунта Трампа из Twitter

Комментариев: 0
Демократ поделилась на своей странице в соцсети собственным твитом четырехлетней давности с призывом к республиканцу удалить профиль.
Хиллари Клинтон отреагировала на удаление профиля Трампа из соцсети
Хиллари Клинтон отреагировала на удаление профиля Трампа из соцсети
Getty Images

Главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году демократ Хиллари Клинтон напомнила пользователям Twitter, как предлагала республиканцу удалить свой профиль в соцсети. Соответствующее сообщение политик опубликовала на своей странице в субботу, 9 января.

Так, Клинтон сделала репост своего твита, датированного 9 июня 2016 года, и прокомментировала его одним лишь знаком - "галочкой".

В сообщении четырехлетней давности демократ призывала Трампа удалить учетную запись в Twitter.

Напомним, ранее администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа. К такому решению соцсеть подтолкнули беспорядки, которые устроили сторонники Трампа 6 января в Вашингтоне.

Трампу могут объявить импичмент после его срока

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Хиллари Клинтон, социальные сети, выборы в США, twitter, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь