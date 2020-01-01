В Италии создали карту мировой COVID-вакцинации

В мире применяется шесть вакцин от коронавируса - CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinofarm, Sputnik V.

Ученые итальянского Национального института ядерной физики запустили сайт, на котором предоставлена вся информация по вакцинации от коронавируса в странах мира.

Так, на сайте представлена карта, на которой указано, какие препараты использовала та или другая страна и как продвигается кампания по вакцинации.

Согласно данным, в мире применяется шесть COVID-вакцин - CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Каждая из них выделена определенным цветом.

Указано, что больше всего прививок сделали в США (более 5,9 миллиона человек). Однако, согласно схеме, которая показывает соотношение количества прививок к населению той или иной страны, мировым лидером по вакцинации является Израиль.

lab.gedidigital.it

Как сообщалось, накануне королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп получили прививки от коронавируса.

В то же время Папа Римский Франциск анонсировал, что сделает прививку от COVID-19 на следующей неделе. По мнению понтифика, вакцину необходимо делать, поскольку таким образом человек защищает и себя, и окружающих.

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