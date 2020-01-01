Австрийский министр ушла в отставку из-за обвинений в плагиате

Независимый эксперт считает, что около 20% диссертационной работы Кристине Ашбахер скопировано без указания конкретных ссылок.

Глава Министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Об этом в субботу, 9 января, сообщило Австрийское агентство печати.

Отмечается, что дело о плагиате Ашбахер стало резонансным.

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. <...> По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - говорится в заявлении министра.

По данным издания, обвинения главе министерства выдвинул независимый эксперт, который утверждает, что около пятой части диссертационной работы, написанной в мае 2020 года, Ашбахер скопировано без указания конкретных ссылок.

Кроме того, специалист заявил, что и дипломная работа министра, датированная 2006 годом, также полна плагиата и некорректных цитат, и свидетельствует о недостаточных знаниях немецкого языка.

Напомним, ранее исследование показало, что докторская диссертация главы Минобразования Украины Сергея Шкарлета на 87,4% состоит из плагиата. При этом эксперты из США, Чехии и Польши подтвердили информацию, а также нашли плагиат еще в двух научных трудах министра.

Однако спустя неделю после объявления результатов исследования глава ведомства заявил, что вопрос с плагиатом в его работах закрыт.

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