Авиакатастрофа в Индонезии: обнаружены останки тел

Также спасатели нашли некоторые обломки, которые могут принадлежать упавшему в морские воды лайнеру.

Останки тел доставлены на берег и уже отправлены в морг

В водах Яванского моря обнаружены останки тел пассажиров самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение накануне вблизи столицы Индонезии Джакарты. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил портал Detik.

"Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников", - сообщил представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб.

Также, по его словам, были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать упавшему лайнеру.

Отмечается, к предполагаемому месту авиакатастрофы ВМС Индонезии направили десять кораблей и около 40 водолазов, которым предстоит обследовать его.

Напомним, накануне стало известно, что Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты, но вскоре резко потерял высоту и упал в Яванское море недалеко от острова Лаки. На борту находились 65 человек, включая десятерых детей и 12 членов экипажа.

По неизвестным причинам, утверждают спасатели, лайнер аварийных сигналов не подавал.

Как сообщили в украинском МИД, украинцев среди пассажиров упавшего самолета не было.

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