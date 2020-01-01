В Канаде зафиксировали еще один штамм COVID-19
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, происхождение которого связывают с Южно-Африканской Республикой, зафиксировали в Канаде. Об этом в субботу, 9 января, сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо в Twitter.
По ее словам, власти активно отслеживают распространение мутировавших типов коронавируса.
При этом Хиншо призвала сограждан придерживаться ограничительных мер, введенных на фоне эпидемии COVID-19, чтобы защитить друг друга.
Напомним, в конце декабря в Канаде выявили "британскую" мутацию коронавируса. Инфицирование подтвердили у пары в районе Дарем, которая, по данным властей, в последнее время не путешествовала.
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