В Канаде зафиксировали еще один штамм COVID-19

В стране подтвердили один случай мутировавшего коронавируса из ЮАР. Ранее у двух канадцев диагностировали "британский" тип инфекции.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, происхождение которого связывают с Южно-Африканской Республикой, зафиксировали в Канаде. Об этом в субботу, 9 января, сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо в Twitter.

"В Альберте выявили первый случай заболевания южноафриканским вариантом COVID-19. В этом случае замешан недавний путешественник. Человек находится на карантине, и в настоящее время нет никаких доказательств того, что вирус распространился на других", - написала врач.

По ее словам, власти активно отслеживают распространение мутировавших типов коронавируса.

При этом Хиншо призвала сограждан придерживаться ограничительных мер, введенных на фоне эпидемии COVID-19, чтобы защитить друг друга.

Напомним, в конце декабря в Канаде выявили "британскую" мутацию коронавируса. Инфицирование подтвердили у пары в районе Дарем, которая, по данным властей, в последнее время не путешествовала.

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