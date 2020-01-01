Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу - CNN

В команде вице-президента США надеются, что запускать процедуру импичмента не придется.

Пенс не исключает, что придется прибегнуть к импичменту

Действующий вице-президент США Майкл Пенс считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов с целью отстранения от должности действующего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, если последний станет совсем непредсказуемым. Об этом в субботу, 9 января, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что в команде Пенса надеются, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности действующего американского лидера не придется, поскольку это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.

Но в то же время вице-президент утверждает, что если поведение Трампа на занимаемой должности "станет еще менее предсказуемым", ему придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.

Напомним, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Ранее сообщалось, что Трампу могут объявить импичмент уже после инаугурации его преемника Джо Байдена. Процедурой будет заниматься лидер демократов Чак Шумер, поскольку Демократическая партия получила контроль над Сенатом.

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