В Японии более тысячи автомобилей застряли в одной пробке

На побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо снегопады продолжаются уже около четырех дней.

Из-за сильных снегопадов, которые накрыли префектуру Фукуи в центре Японии, на территории региона образовалась огромная пробка из автомобилей. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил телеканал NHK со ссылкой на власти префектуры.

Отмечается, что в пробке застряли более тысячи транспортных средств. В связи с этим руководство Фукуи призвало Силы самообороны Японии направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации затора.

Напомним, на побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо в Японии снегопады продолжаются уже около четырех дней. Из-за непогоды было отменено свыше 500 авиарейсов.

Как сообщалось, столицу Испании Мадрид накрыл самый большой для региона с начала ХХІ столетия снегопад. В городе уровень стихийной опасности повысили до самого высокого.

По данным министра внутренних дел страны ернандо Гранде-Марласки, трое граждан стали жертвами непогоды: два человека погибли в автономном сообществе Андалусия, один - в автономном сообществе Мадрид.

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