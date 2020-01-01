США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем

Отношения с Тайванем не нуждаются и не должны быть скованы самоограничениями постоянной бюрократии, считает Помпео.

Глава американского Госдепа Майкл Помпео заявил, что Штаты отменяют все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Об этом говорится в заявлении госсекретаря, обнародованном в субботу, 9 января, на сайте ведомства.

"Госдепартамент в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие наших дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня. Правительство США принимало эти меры в одностороннем порядке, чтобы умиротворить коммунистические власти в Пекине. Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений", - говорится в документе.

Как уточнил Помпео, отношения с Тайванем не нуждаются и не должны быть скованы самоограничениями постоянной бюрократии.

Напомним, США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. В то же время американские власти поддерживали контакты с Тайбэем, в частности поставляли острову вооружение.

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