В районе падения самолета в Индонезии зафиксировали сигнал

Также военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место авиакатастрофы.

Сигнал, предположительно, от бортовых самописцев зафиксировали спасатели, работающие на месте авиакатастрофы индонезийского самолета авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито.

"Мы обнаружили сигналы в двух точках, это может быть черный ящик, мы займемся поиском", - заявил Пурухито.

Кроме того, как информирует местное агентство Antara, военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера.

Напомним, накануне стало известно, что Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты, но вскоре резко потерял высоту и упал в Яванское море недалеко от острова Лаки. На борту находились 65 человек, включая десятерых детей и 12 членов экипажа.

По неизвестным причинам, утверждают спасатели, лайнер аварийных сигналов не подавал.

Как сообщили в украинском МИД, украинцев среди пассажиров упавшего самолета не было.

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