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В районе падения самолета в Индонезии зафиксировали сигнал

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Также военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место авиакатастрофы.
Поисковая операция продолжается
Поисковая операция продолжается

Сигнал, предположительно, от бортовых самописцев зафиксировали спасатели, работающие на месте авиакатастрофы индонезийского самолета авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито.

"Мы обнаружили сигналы в двух точках, это может быть черный ящик, мы займемся поиском", - заявил Пурухито.

Кроме того, как информирует местное агентство Antara, военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера.

Напомним, накануне стало известно, что Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты, но вскоре резко потерял высоту и упал в Яванское море недалеко от острова Лаки. На борту находились 65 человек, включая десятерых детей и 12 членов экипажа.

По неизвестным причинам, утверждают спасатели, лайнер аварийных сигналов не подавал.

Как сообщили в украинском МИД, украинцев среди пассажиров упавшего самолета не было.

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Теги: авиакатастрофа, Boeing, Индонезия, поиск, крушение, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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