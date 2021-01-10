В Израиле анонсировали завершение COVID-вакцинации

Всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта, заверил Нетаньяху, получив вторую дозу вакцины.

Всех взрослых израильтян вакцинируют от COVID-19 до апреля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все взрослые израильтяне будут привиты от COVID-19 до конца марта. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 10 января.

"Через три недели после получения первой дозы вакцины от COVID-19, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил вторую дозу", - сказано в материале.

При этом Нетаньяху стал первым израильтянином, получившим обе дозы вакцины. По его словам, на следующей неделе Израиль ожидает получить еще миллионы доз вакцины.

"Это позволит нам вакцинировать всех граждан Израиля старше 16 лет, <...> до конца марта 2021", - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, что по состоянию на начало 2021 года Израиль вакцинировал от коронавируса 10% населения. Менее чем за две недели там привили миллион человек.

Ранее Израиль отреагировал на слухи о подпольной продаже Киеву COVID-вакцины. Представитель Минздрава еврейского государства опровергла информацию о передаче украинским политикам вакцины против коронавируса.

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