CNN узнали, кто будет защищать Трампа в случае процедуры импичмента

Если демократы вынесут на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи для импичмента, то Трамп обратиться к двум адвокатам.

СМИ узнали, кто будет адвокатами Трамп в случае запуска процедуры импичмента

В случае запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа будут защищать Руди Джулиани и Алан Дершовиц. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 10 января.

Источники телекомпании сообщают, что Трамп уже приступил к планированию своих действий на случай импичмента.

Первым защитником станет - Рудольф Джулиани - личный адвокат Трампа. При этом Трамп также рассматривает возможность прибегнуть к помощи почетного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица, который заявил Politico, что расценивает такую возможность как привилегию. Дершовиц ранее защищал Трампа в ходе процедуры его импичмента в 2019-2020 годах.

Напомним, что ранее Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. В команде вице-президента США надеются, что запускать процедуру импичмента не придется.

Также сообщалось, что Пелоси опасается, что Трамп нанесет ядерный удар. Нэнси Пелоси обговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать Трампу начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе перед передачей власти.

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