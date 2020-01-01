В Японии в результате снегопада пострадали 76 человек

Большинство травм связано с падениями снежного наста с крыш и деревьев, а также с уборкой снега.

Из-за снегопада в Японии пострадали 76 человек Kyodo

В Японии из-за снегопада пострадали 76 человек, по меньшей мере один японец погиб. Об этом сообщает NHK в воскресенье, 10 января.

Большинство случаев связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

При этом власти префектуры Фукуи попросили военных помочь с ликвидацией автомобильной пробки, в которой застряли более 500 машин.

Отметим, что ранее из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов. Побережье Японского моря почти полностью парализовано.

Напомним, что ранее в Японии более тысячи автомобилей застряли в одной пробке. На побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо снегопады продолжаются уже около четырех дней.

Также сообщалось, что в Испании возросло число жертв снежной бури. Непогоду - со снегопадами, порывистым ветром и дождями - власти назвали сильнейшей за последние 50 лет.

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