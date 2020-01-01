Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авиакатастрофа в Индонезии: найдены черные ящики

Комментариев: 0
Поисковые службы определили местонахождение бортовых самописцев по исходящим от них сигналам.
Обнаружены черные ящики разбившегося в Индонезии самолета
Обнаружены черные ящики разбившегося в Индонезии самолета

Поисковая группа установила, где находятся два черных ящика разбившегося самолета Boeing 737-524 в Индонезии. Об этом заявил глава поисково-спасательного агентства страны Багус Пурухито, сообщает AFP в воскресенье, 10 января.

"Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев", - сказал Пурухито.

Напомним, что ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту десятки пассажиров. Прежде чем пропасть со связи самолет за минуту потерял 3 тысячи метров высоты.

Позже появилось первое видео с места происшествия. Местные моряки вышли в море, услышав взрыв. По информации СМИ, они нашли обломки, а также части тел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Индонезия, крушение, черный ящик, самолеты, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь