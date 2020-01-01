Авиакатастрофа в Индонезии: найдены черные ящики

Поисковые службы определили местонахождение бортовых самописцев по исходящим от них сигналам.

Поисковая группа установила, где находятся два черных ящика разбившегося самолета Boeing 737-524 в Индонезии. Об этом заявил глава поисково-спасательного агентства страны Багус Пурухито, сообщает AFP в воскресенье, 10 января.

"Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев", - сказал Пурухито.

Напомним, что ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту десятки пассажиров. Прежде чем пропасть со связи самолет за минуту потерял 3 тысячи метров высоты.

Позже появилось первое видео с места происшествия. Местные моряки вышли в море, услышав взрыв. По информации СМИ, они нашли обломки, а также части тел.

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