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В США арестовали захватчиков Капитолия

Комментариев: 8
Среди задержанных есть и мужчина, выносивший из здания кафедру спикера Палаты представителей.
В США арестовали штурмовавших Капитолий
В США арестовали штурмовавших Капитолий

Участников штурма Капитолия в США взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США в воскресенье, 10 января.

Среди арестованных Джейкоб Энтони Чансли - прорвавшийся в Конгресс с раскрашенным лицом, меховой шапкой и с рогами. Его взяли под стражу по обвинениям, которые включают насильственное проникновение и хулиганство.

Также задержан мужчина из Флориды, сфотографированный, когда выносил из здания кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Им оказался 36-летний Адам Джонсон, который обвиняется среди прочего в хищении государственного имущества и насильственном проникновении.

Наконец, среди обвиняемых есть законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс, который публиковал в интернете видео себя стоящего возле здания с поклонниками Трампа, а затем входящего внутрь.

Ранее мы писали, что у Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием. Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Добавим, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы. Работу из-за участия в штурме Капитолия потеряли как минимум три человека. Их опознали на фото и видео с места событий. Также среди задержанных есть русскоязычные.

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Теги: США, беспорядки, Вашингтон, нападение, захват, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ЗовПрироды    10.01.2021, 15:00
Оценка:  +7
ЗовПрироды
Самый большой дурик - депутат из Вирджинии. Наверное мозги дома забыл перед поездкой в столицу
Миперимагли    10.01.2021, 14:40
Оценка:  -26
Миперимагли
Вот что бывает в цивилизованных странах с теми кто пытается захватить административные учереждения.К сожалению,у Януковича не хватило смелости отдать приказ на адекватный ответ бандерлогам-беспредельщикам,коиор ые захватывали административные учереждения.Нужно было стрелять этих бешеных тварей и был
Миперимагли    10.01.2021, 14:42
Оценка:  -27
Миперимагли
бы порядок.У власти есть монополия на применение силы.Но,увы,Янукович оказался бесхребетным червяком,прогнувшийся под кучку коричневых приматов.
TarasChuprynka    10.01.2021, 14:53
Оценка:  +8
TarasChuprynka
Майданівці адмінбудівлі не захоплювали. Це робили "зелені чоловічки " в Криму.
чупринка1    10.01.2021, 15:03
Оценка:  +1
чупринка1
Ага, Чаушеску попробовал.
DrFreeman    10.01.2021, 15:28
Оценка:  +5
DrFreeman
так а хули ты сыкло такое не стрелял?))
ЗовПрироды    10.01.2021, 14:58
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Миперимагли 10.01.2021, 14:40 Оценка: -25

Вам никогда не говорили, что вы дурачек ? Историю Майдана вам солсовьев на уши накрутил в виде густой кремлевской лапши.
ЗовПрироды    10.01.2021, 14:34
Оценка:  +7
ЗовПрироды
Все ППЦ местным ватникам. Пересажают их всех.
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