В Беларуси продолжаются воскресные акции протеста

Протесты проходят в Минске, Бресте, Могилеве и Гродно. Мобильный интернет и метро в столице Беларуси не работают.

В Беларуси проходят традиционные воскресные протесты - люди собрались на локальные акции в Минске, Бресте, Могилеве, Гродно. Об этом сообщает TUT.by в воскресенье, 10 января.

"Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают. В Минске сегодня задержали несколько человек, их доставили в РУВД", - сказано в материале.

В изоляторе МВД в Жодино по состоянию на 10 января отбывают назначенные сроки ареста чуть более 40 человек. Многие из них там встретили Новый год. У некоторых - по 25 суток административного ареста.

Напомним, что ранее Лукашенко объявил в Беларуси год народного единства. Власти задумали сплочение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Также сообщалось, что Лукашенко призвал белорусов перевернуть страницу истории. В своем новогоднем обращении Александр Лукашенко подчеркнул роль силовиков в сохранении нацбезопасности и обороне государства.

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