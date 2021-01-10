Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной

Политик объяснил "недружественные заявления" украинских официальных лиц в отношении Минска трудным положением, в котором находится Киев.

Александр Лукашенко выразил готовность возобновить отношения с Киевом, несмотря на непризнание украинской стороной результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом он заявил в интервью на телеканале Россия-1, сообщает ТАСС

"Я зла не держу на (президента Украины) Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", – отметил политик.

Он считает, что "недружественные заявления" украинских официальных лиц объясняются трудным положением, в котором находится Украина.

"Заявить они (украинские власти) заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше", – указал Лукашенко.

По его словам, экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться. При этом политик признал, что отношения между Киевом и Минском "застыли" на уровне посольств.

Лукашенко подчеркнул, что готов возобновить контакты с Зеленским, однако инициативу должна проявить украинская сторона.

"Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", – заявил он.

Напомним, с августа прошлого года в Беларуси продолжаются акции протеста против режима Лукашенко. Протестующие не признают его победу на президентских выборах.

Десятки стран, в том числе США, ЕС и Украина, также не признали Лукашенко легитимным президентом.