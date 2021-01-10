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Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной

Комментариев: 4
Политик объяснил "недружественные заявления" украинских официальных лиц в отношении Минска трудным положением, в котором находится Киев.
Александр Лукашенко высказался об отношениях с Украиной
Александр Лукашенко высказался об отношениях с Украиной
 
Александр Лукашенко выразил готовность возобновить отношения с Киевом, несмотря на непризнание украинской стороной результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом он заявил в интервью на телеканале Россия-1, сообщает ТАСС.
 
"Я зла не держу на (президента Украины) Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", – отметил политик.
 
Он считает, что "недружественные заявления" украинских официальных лиц объясняются трудным положением, в котором находится Украина.
 
"Заявить они (украинские власти) заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше", – указал Лукашенко.
 
По его словам, экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться. При этом политик признал, что отношения между Киевом и Минском "застыли" на уровне посольств.
 
Лукашенко подчеркнул, что готов возобновить контакты с Зеленским, однако инициативу должна проявить украинская сторона.
 
"Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", – заявил он.
 
Напомним, с августа прошлого года в Беларуси продолжаются акции протеста против режима Лукашенко. Протестующие не признают его победу на президентских выборах.
 
Десятки стран, в том числе США, ЕС и Украина, также не признали Лукашенко легитимным президентом.
 
 
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Теги: Украина, Беларусь, Лукашенко, международные отношения, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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nelci    10.01.2021, 18:42
Оценка:  0
nelci
Поддерживаю ниже отписантов, политика в отношениях не должна зависеть от холодильников народов обоих стран.
sebax    10.01.2021, 18:19
Оценка:  +5
sebax
Ага, співає як. Хоч до рани прикладуй)
ЗовПрироды    10.01.2021, 17:19
Оценка:  +8
ЗовПрироды
В качестве кого он собирается отношения возобновлять ? На выборах он пролетел как фанера. Законный президент Беларуси - Тихановская.
njkzy_c    10.01.2021, 17:08
Оценка:  +11
njkzy_c
Нах...
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