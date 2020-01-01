В Кыргызстане завершились выборы президента

По данным ЦИК, после подсчета результатов с 90,06% участков исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров победил в первом туре досрочных выборов с результатом в 79,15% .

На основании данных с 90,1% участков, более 80% избирателей Кыргызстана проголосовали на референдуме за президентскую форму правления в стране. Парламентскую модель поддержали 10,83% граждан, против всех выступили 4,41%.

Явка на выборах президента и референдуме составила более 33%.

В МВД Кыргызстана отметили, что выборы прошли в спокойной обстановке и правоохранители не зафиксировали ни одного административного или уголовного правонарушения. Также нарушений не выявили наблюдатели.