В Кыргызстане завершились выборы президента
Победителем гонки за пост главы государства стал Садыр Жапаров. Также в стране состоялся референдум, на котором большинство избирателей поддержали президентскую форму правления.
В Кыргызстане завершилось голосование на досрочных выборах президента и референдуме по вопросу о форме правления. Об этом 10 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.
По данным ЦИК, после подсчета результатов с 90,06% участков исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров победил в первом туре досрочных выборов с результатом в 79,15% .
На основании данных с 90,1% участков, более 80% избирателей Кыргызстана проголосовали на референдуме за президентскую форму правления в стране. Парламентскую модель поддержали 10,83% граждан, против всех выступили 4,41%.
Явка на выборах президента и референдуме составила более 33%.
В МВД Кыргызстана отметили, что выборы прошли в спокойной обстановке и правоохранители не зафиксировали ни одного административного или уголовного правонарушения. Также нарушений не выявили наблюдатели.
Напомним, прежний президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года на фоне акций протеста и массовых беспорядков после парламентских выборов. Он возглавлял Кыргызстан ровно три года.
Полномочия главы государства перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову.
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