В США мужчина совершил серию смертельных нападений

Вооруженный житель Чикаго застрелил как минимум трех человек и ранил еще четырех в разных местах города. В итоге стрелка ликвидировала полиция.

В Чикаго вооруженный мужчина, которого идентифицировали как 32-летнего Джейсона Найтенгейла, совершил серию нападений по всему городу, жервами которых стали не менее трех человек. Об этом 10 января сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию города.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 9 января, в 13.50 по местному времени.

Сначала подозреваемый открыл стрельбу на городской парковке в Саус-Сайде, в результате чего погиб 30-летний студент университета Чикаго. Затем он смертельно ранил сотрудницу охраны в вестибюле жилого дома.

Также Найтенгейл выстрелил в голову 77-летней жительнице дома, которая в момент преступления забирала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

После этого преступник направился в соседний дом, где под дулом пистолета угнал машину своего знакомого.

Около 15.45 Найтенгейл ворвался в магазин, заявив об ограблении. Там он застрелил 20-летнего мужчину и тяжело ранил 81-летнюю женщину.

Примерно в 17.00 по местному времени он атаковал автомобиль, в котором находились мать и 15-летняя дочь. Девочка получила серьезное ранение головы.

Затем преступник обстрелял полицейских, прибывших по вызову к магазину, и отправился на север Чикаго к городу Эванстон.

Там в 17.38 он открыл стрельбу в сетевой аптеке CVS, а затем захватил заложницу в соседнем ресторане IHOP. Найтенгейл выстрелил женщине в голову и сейчас за ее жизнь борются врачи.

Прибывшие на место происшествия правоохранители застрелили Найтенгейла. Мотивы его действий пока не известны, ведется расследование.

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