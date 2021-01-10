Лукашенко назвал свое правление "эпохой стабильности"

Политик провожает ушедший год с чувством надежды и считает, что в основе кризиса в стране лежат вопросы экономики.

Александр Лукашенко уверен, что время его правления Беларусью войдет в историю как "эпоха стабильности". Об этом он заявил в интервью на телеканале Россия-1, сообщает ТАСС

"Эпоха Лукашенко – это эпоха стабильности, мира и справедливости", – подчеркнул политик.

Он отметил, что провожает 2020 год с чувством надежды и ставит серьезные цели на будущее.

"Перед нами – новая пятилетка, надо ее спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании", – указал Лукашенко и добавил, что в основе любого кризиса лежат экономические причины, поэтому экономике нужно уделять особое внимание.

"После каждых выборов у нас такой кризис. Он связан с политикой, но в основе лежит, всегда в основе, один из столпов, если можно так выразиться, – экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны", – указал политик, отвечая на вопрос, считает ли он, что политический кризис в стране завершился.

Напомним, 11-12 февраля в Беларуси должно состояться VI Всебелорусское народное собрание , которое было создано как особая форма народовластия, позволяющая гражданам участвовать в делах государства.

В собраниим традиционно участвуют представители всех ветвей власти, производства, бизнеса, науки, образования, культуры,а также делегаты от каждого региона страны, общественные деятели и студенческие активисты.

Форум проводится раз в пять лет.

ЕС и США не признают результаты голосования и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим.

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