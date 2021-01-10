Лукашенко: Я с Путиным в одной команде
Политик назвал российского лидера близким другом и считает, что они "намертво" загнаны в одну команду.
Александр Лукашенко считает президента РФ Владимира Путина своим другом и играет с ним в одной команде и в спорте, и в политике. Об этом он заявил в интервью на телеканале Россия-1, сообщает ТАСС.
"Да, я его считаю своим другом, и в этом (2020) году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", – подчеркнул Лукашенко.
При этом он затруднился назвать тех, кого еще считает своими друзьями, и заявил о множестве противников.
Отвечая на вопрос, в одной или разных командах он играет с Путиным в хоккей, Лукашенко отметил, что с российским лидером он в одной команде не только на спортивной площадке, но и в политике.
"Нас загнали уже намертво в одну команду", – добавил белорусский политик.
Также Лукашенко считает Путина близким человеком и может поспорить с ним во время телефонного разговора.
В ходе интервью он сказал, что не держит зла на президента Украины Владимира Зеленского, "но с колена бы с ним не здоровался".
Напомним, Лукашенко выразил готовность возобновить отношения с Украиной, несмотря на "недружественные заявления" Киева.
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