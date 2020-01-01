В Африке число заболевших COVID превысило 3 млн

Число выздоровевших составляет более 2,4 миллиона человек. Лидерами по заражению являются ЮАР, Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия.

В Африке уже более трех миллионов зараженных коронавирусом

В Африке численность инфицированных новым коронавирусом превысила три миллиона человек. Об этом 10 января сообщили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), которые являются медицинским подразделением Африканского союза.

"На утро 10 января число заболевших в Африке составило 3 021 769, – говорится в бюллетене.

Из них 72 121 человек скончался и 2 450 492 заболевших выздоровели.

Согласно статистике, наибольшее число зараженных выявили в Южно-Африканской Республике, Марокко, Египте, Тунисе и Эфиопии.

По данным сайта Worldometer , в мире выявили 90 407 338 зараженных COVID-19, из них 1 939 443 человека скончались и 64 645 602 выздоровели.

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